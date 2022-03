Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Lupta de rezistența a armatei din Ucraina continua. Poliția ucraineana anunța ca in regiunea Donețk continua bombardamentele rușilor. Lupte grele se duc in continuare si la periferia Kievului. Autoritatile locale depun eforturi

- Vicepresedintele Consiliului de Ministri al peninsulei Crimeea anexate de Rusia sustine ca un coridor terestru leaga de acum aceasta zona de regiunea separatista Donbas din Ucraina, informeaza luni dpa. Potrivit lui Gheorghi Muradov, citat de RIA Novosti, fortele ruse au preluat controlul asupra drumului…

- Vazuta de unii din Vest drept un simbol sumbru al razboiului, asemanator zvasticii, litera apare in Rusia pe panouri publicitare, este pictata cu mandrie pe mașinile unor cetațeni obișnuiți, purtata pe tricouri de politicieni și propagandiști, ba chiar de un gimnast, in semn de susținere fața de invazie,…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Razboi in Ucraina. In plin asalt asupra Kievului, presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis in cursul serii de sambata un nou mesaj de mobilizare catre cetateni: „Vom lupta atata timp cat este necesar pentru a ne elibera tara”.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…

- Traian Anghel este profesor de fizica de peste 32 de ani, iar pe 27 ianuarie a fost convocat Centrul Militar Județean Braila, unde i-a fost inmanat un ordin de chemare la mobilizare sau razboi. Sub ochii profesorului, alți circa 30 de barbați au primit ordine similare. Autoritațile spun despre emiterea…