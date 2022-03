Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.„Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Cunoscuta organizatie de hackeri, Anonymous, ar oferi trupelor rusesti plati in Bitcoin pentru a preda tancurile, potrivit cryptopotato.com. Gruparea ar fi dispusa sa plateasca peste 52.000 de dolari in Bitcoin pentru fiecare tanc predat.Ucraina incearca sa opresca invazia ruseasca nu doar cu ajutorul…

- In a cincea zi a invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a ținut sa mulțumesc Romaniei pentru sprijinul oferit. In ultimele zile, Romania s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei. ...

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis joi un mesaj prin care incurajeaza companiile europene sa continue sa investeasca in Ucraina, in ciuda tensiunilor cu Rusia. Șeful statului ucrainean a descris comasarea trupelor rusești la granita tarii sale drept un act de ''presiune psihologica''…