Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. 1.200.000 de oameni au parasit Ucraina, iar exodul continua. Pe drumurile spre vestul tarii sunt coloane intregi de masini ale oamenilor ce incearca sa scape cu viata. 331 de civili au murit de la inceputul conflictul

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Volodimir Zelenski a transmis, marti, un mesaj Parlamentului European reunit in sesiune speciala, prin intermediul unei videoconferinte. Presedintele Ucrainei a subliniat ca poporul sau lupta pentru libertate, drepturi si valori si le-a cerut europarlamentarilor sa demonstreze ca sunt alaturi de Ucraina.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 11 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca saluta propunerile Turciei și Azerbaidjanului…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…