- Razboi in Ucraina, ziua 83. Comandamentul militar ucrainean a anunțat in noaptea de luni spre marți ca misiunea de lupta din Azovstal, aparata de „eroii vremurilor noastre" in portul strategic Mariupol, s-a incheiat fiind salvați peste 260 de luptatori

- Armata ucraineana castiga teren pe frontul de est, dupa ce a reusit sa ii goneasca pe rusi din apropierea orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina. Situatia ramane insa critica pentru soldatii ucraineni baricadati in combinatul Azovstal.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua a 63-a. Forțele rusești continua sa atace combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, unde sunt ascunși luptatori și cațiva civili, spune un consilier al primarului orașului.

- ''In interiorul Azovstal se afla in prezent 200 de raniti care nu port primi niciun fel de asistenta medicala. Pentru ei si restul lumii ar fi mai bine sa puna capat acestei rezistente fara rost si sa mearga acasa la familiile lor'', a spus Kadirov.Liderul cecen este un susținator inflacarat al președintelui…