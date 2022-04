Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in car

- UPDATE 7 Presedintele american Joe Biden l-a numit luni ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste un ”proces pentru crime de razboi”, dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor militare ruse, transmit Reuters…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat ce decizie a luat in fața atrocitaților comise de ruși in Ucraina. Cele mai recente crime de razboi au avut loc in timpul masacrului din localitatea Bucha, din zona Kievului, acolo unde sute de civili au fost uciși și lasați ciuruiți pe strazi. Pentru…

- Președintele american Joe Biden l-a numit public pe Vladimir Putin criminal de razboi. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a declarat ca a deschis o ancheta cu privire la posibile crime de razboi in Ucraina, dar dovedirea comiterii

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca este gata sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre Donbas și Crimeea dar orice „compromis” in negocieri va fi supus unui referendum in Ucraina. Zelenski s-a declarat gata sa discute cu Putin, daca va fi de acord sa negocieze direct…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenkski a spus ca exista „compromisuri” pe care Ucraina nu le poate face in negocierile cu președintele rus Vladimir Putin. Acestea se refera la integritatea teritoriala a țarii, a explicat el intr-un interviu pentru CNN.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut o greseala teribila de calcul. Cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucrainei pe 24 februarie, liderul de la Kremlin a crezut ca este usor sa porneasca un razboi impotriva conducerii politice a tarii. Se pare ca a cazut in capcana propriei propagande ca Ucraina…

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…