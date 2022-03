Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca în acest moment deciziile SUA înseamna declanșarea unui razboi economic împotriva Rusiei, scrie ziarulnational.md. „Statele Unite au declarat cu siguranța un razboi economic Rusiei și duc acest…

- Razboiul din Ucraina, pornit de Rusia la 24 februarie, a intrat in cea de-a 12-a zi. Guvernul de la Kiev estimeaza ca Rusia va lansa un nou atac asupra capitalei Ucrainei. In alte zone ale Ucrainei, continua bombardarea unor cladiri civile. Luni, 7 martie 2022, sunt programate negocieri intre Rusia…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 3 Președintele Aleksandr Lukașenko a declarat vineri…

- In timp ce negocierile dintre Ucraina și Rusia au loc in Belarus, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca a plasat fortele de disuasiune in alerta de lupta, conform anunțului facut duminica de Vladimir Putin. Ordinul dat de liderul de la Casa Alba de a pune forțele nucleare ale Rusiei in stare de alerta…

- Prețurile de referința ale gazelor naturale in Europa au crescut marți cu pana la 13%, dupa ce Vladimir Putin a ordonat armatei ruse luni seara „sa mențina pacea” in teritoriile separatiste proruse din Ucraina carora le-a recunoscut independența, transmite Bloomberg.

- Președintele Joe Biden ia in considerare trimiterea catorva mii de soldați americani in Europa de Est și țarile baltice, precum și a unor nave de razboi și avioane, in ceea ce ar reprezenta o schimbare majora fața de poziția sa reținuta pana acum fața de Ucraina, scrie The New York Times care citeaza…

- ​Vitali Klitschko, fost campion mondial la categoria grea și actual primar al orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunând ca acesta reprezinta "o cangrena" pentru Europa. Klitschko a început sa faca pregatire militara împreuna cu rezervisti…