- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele rus Vladimir Putin a denunțat relatarile despre crimele contra civililor din Bucha drept o ''provocare grosolana si cinica'' a autoritaților ucrainene. Este prima reacție a lui Putin in acest caz, care a provocat i

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj pe rețelele sociale in a douasprezecea de razboi in Ucraina. Armata Rusiei a facut și mai multe victime in țara vecina, lucru care l-a indemnat pe liderul Ucrainei sa comunice o noua declarație cu privire la invazia rușilor.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca Rusia va considera drept cobeligeranta orice tara care incearca sa impuna o zona de interdictie aeriana deasupra Ucrainei, o revendicare a Kievului respinsa de NATO. „Vom considera orice astfel de evolutie ca fiind o participare la conflictul armat…