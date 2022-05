Marea Britanie va șterge Rusia de pe fața pamantului daca Vladimir Putin va lansa bomba atomica, ca parte a unei mișcari disperate de ultima ora de a caștiga razboiul din Ucraina. Aceasta afirmație aparține unui expert britanic, care a declarat ca amenințarile liderului de la Kremlin nu vor fi puse in aplicare. Un aliat de […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Vladimir Putin, avertizat: Rusia va fi ștearsa de pe fața Pamantului daca folosește bomba atomica in Ucraina! - VIDEO first appeared on Ziarul National .