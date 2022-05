Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a refuzat pana acum sa numeasca conflictul din Ucraina "razboi" sau "invazie" - dar oficialii americani și occidentali cred ca acest lucru ar putea fi pe cale sa se schimbe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- Un profesor de relații internaționale de la UBB explica ce s-ar putea intampla daca Moscova ar declara oficial razboi Ucrainei. Vladimir Putin ar putea justifica folosirea de arme nucleare, dar nu numai.

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Pilotul rus Krishtop Maxim Sergeevich, capturat pe 6 martie de armata Ucrainei, aflat in prezent in custodia forțelor inamice, a transmis un mesaj preluat rapid de presa de pe tot mapamondul. Mai mulți prizonieri de razboi, printre care și locotenent-colonelul rus Krishtop Maxim Sergeevich, au fost…

- Ministerul rus al Apararii a admis, miercuri, ca la operatiunile militare impotriva Ucrainei participa si recruti. Declarația a fost facuta la doar o zi dupa ce Vladimir Putin a insistat ca armata rusa a trimis numai militari profesionisti sa lupte in Ucraina, relateaza Reuters.

- Armata rusa, care a avansat mai putin decat se astepta dupa cinci zile de razboi si care incearca o jonctiune in sudul Ucrainei, se pregateste in mod simultan sa "loveasca puternic" Kievul si alte centre urbane, alimentand temeri cu privire la pierderi civile grele, declara experti AFP. Inaintarea militarilor…

- In timp ce majoritatea privirilor se indreapta catre solul republicilor separatiste din estul Ucrainei, un conflict in aceasta țara s-ar desfașura parțial in aer, ca orice razboi modern intre puteri statale. Prin recunoașterea celor doua republici separatiste din Donbas, Donețk și Lugansk, și anunțul…