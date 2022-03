Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat, vineri, tarile occidentale ca vor sa „anuleze” cultura rusa, printr-o campanie de boicotare a personalitatilor si evenimentelor culturale ruse, comparand actuala situatie cu actiunile Germaniei naziste, acum aproape 90 de ani. Presedintia Rusiei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca operatiunea sa militara din Ucraina este un "succes" si ca Moscova nu va lasa aceasta tara se devina un "cap de pod" pentru "actiuni agresive" impotriva Rusiei, relateaza France Presse,

- Vladimir Putin, fost ofițer KGB, a fost intotdeauna un om deosebit de secretos. In primavara și vara anului 2020, liderul de la Kremlin a fost in carantina la reședința sa din Valdai. Potrivit mai multor surse din administrație, el a fost insoțit acolo de Iuri Kovalciuk.Kovalciuk este cel mai mare acționar…

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- sursa foto: Kremlin.ru Sancțiunile pe care Occidentul le aplica treptat Rusiei dupa invazia Ucrainei ii lasa posibilitatea lui Vladimir Putin sa se adapteze la noul mediu și sa gaseasca soluții pentru ca puterea de la Kremlin sa nu fie afectata in mod catastrofal de deciziile SUA și UE considera Cosmin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept un ”genocid”, relateaza…

- Presedintele Croatiei, Zoran Milanovic, a acuzat vineri din nou Occidentul ca incita la razboi in Ucraina si a insistat sa se discute cu Rusia si sa fie luate in considerare interesele acesteia in criza actuala, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. ''Este vorba despre interesele Rusiei, cu care…

- Nemulțumit ca SUA și NATO i-au respins cererile de neacceptat in privința retragerii blocului militar transatlantic pe liniile sale dinaintea anului 1997, precum și a opririi extinderii Alianței Nord-Atlantice spre granițele Rusiei, Vladimir Putin a rabu