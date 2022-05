Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este probabil sa devina „mai imprevizibil și mai intens” in lunile urmatoare, a declarat astazi directorul comunitații de informații in cadrul unei audieri in Congres, relateaza CNN și AFP, citat de presa romana.

- Razboi in Ucraina, ziua 76. Deasupra uzinei Azovstal inca mai flutura un drapel ucrainean zdrențuit. Soldații adapostiți acolo rezista, dar luptele continua. Intre timp, apar ingrijorari cu privire la posibilitatea ca Rusia sa anexeze regiunile Donetk si

- Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, a transmis, in ajunul Pastelui, ca spera ca razboiul din Ucraina sa se incheie in curand, dar nu a condamnat razboiul declansat de Rusia, transmite BBC. „Fie ca Domnul sa impace mai intai de toate poporul nostru din Ucraina, din Donbas, unde inca se…

- Analistul militar Anton Lavrov explica, intr-un editorial din cotidianul Izvestia , de ce armata rusa are nevoie de comandourile „cu care am mai luptat impreuna in Siria și Irak”. In deschiderea textului sau, editorialistul evoca o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei din 11 martie, in care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

- Presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat, astazi, ca va analiza solicitarea Ministerului Afacerilor Externe de la Kiev, cu privire la ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa ce Vladimir Putin, a recunoscut, ieri, autoproclamatele republici Donetk si Lugansk din estul Ucrainei si a…

- Marți, cancelarul german Olaf Scholz a anunțat ca certificarea gazoductului Nord Stream 2 nu poate continua, având în vedere ultimele acțiuni ale Rusiei, potrivit BBC. Conducta dintre Rusia și Germania a fost finalizata în septembrie anul trecut, dar nu este înca…