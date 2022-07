Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul s-a declarat, marți, „sigur” ca liderii separatiști din Donbas, susținuți de Rusia, vor fi dispuși sa asculte un apel din partea Marii Britanii privind soarta a doi britanici condamnați la moarte pentru ca au luptat pentru Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat…

- ”Trebuie sa nu se exagereze importanta si influenta pe pietele internationale a rezervelor de cereale ucrainene”, declara presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Este un procent prea mic ca sa aiba un impact semnificativ in criza alimentara mondiala, care a inceput deja”, considera…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca furnizarea de catre Statele Unite a sistemelor de rachete avansate Ucrainei implica riscul ca o "tara terta" sa fie atrasa in conflict, relateaza The Guardian. Presedintele american Joe Biden a fost de acord sa furnizeze Ucrainei sisteme de rachete…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz i-au cerut sambata, 28 mai, președintelui rus Vladimir Putin sa-i elibereze pe luptatorii ucraineni care s-au baricadat in interiorul combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, care s-au predat apoi și au fost luati prizonieri…

- Procesul de negocieri dintre Rusia și Ucraina este inghețat la inițiativa Kievului, a declarat, reacționind la declarațiile președintelui Vladimir Zelenski despre disponibilitatea sa pentru negocieri, purtatorul de purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS. „Negocierile sint…

- Kremlinul considera ca intenția liderilor G7, grupul celor mai industrializate economii ale lumii, și a Uniunii Europene de a confisca activele inghețate ale Rusiei și de a le cheltui pentru a ajuta Ucraina, va reprezenta un „furt indiscutabil” in cazul in care va fi pusa in practica, relateaza Reuters…

- Rusia nu va folosi arme nucleare in Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe, Alexei Zaițev, informeaza Reuters . Zaițev a precizat ca folosirea de catre Rusia a armelor nucleare nu se aplica in cazul așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina – termenul…

- Kremlinul a respins miercuri informațiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar intentiona sa declare in mod oficial razboi Ucrainei si o mobilizare generala la 9 mai, cand Rusia celebreaza victoria fostei Uniuni Sovietice impotriva armatei naziste in cel de-al doilea razboi mondial, informeaza…