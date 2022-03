Stiri pe aceeasi tema

- Maersk, cea mai mare firma de transport maritim de containere, a declarat luni ca poate suspenda toate livrarile catre și dinspre Rusia, in contextul sancțiunilor occidentale impuse Kremlinului in urma invaziei sale in Ucraina. Gigantul maritim danez a declarat ca „monitorizeaza indeaproape și se pregatește…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Uniunea Europeana a pregatit un pachet de sanctiuni „robust si cuprinzator” impotriva Rusiei in cazul in care va ataca Ucraina, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu acordat ziarelor Handelsblatt si Les Echos, informeaza Reuters.

- Senatorii americani din Partidul Democrat au prezentat, miercuri, un proiect de lege care cuprinde noi sancțiuni impotriva Rusiei și lui Vladimir Putin in eventualitatea in care aceasta va recurge la o ofensiva militara impotriva Ucrainei.

