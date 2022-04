Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are nevoie ca tarile NATO sa-i trimita arme ''acum'' pentru a respinge ofensiva rusa, altfel ''va fi prea tarziu'', a declarat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba la o reuniune a Aliantei desfasurata la Bruxelles, transmite AFP. ''Nu ma indoiesc ca Ucraina va avea armele necesare…

- Statele Unite vor adopta miercuri, in coordonare cu Uniunea Europeana si G7, noi sanctiuni impotriva Rusiei, menite in special sa interzica orice investitie noua in aceasta tara, potrivit unei surse familiarizate cu aceasta chestiune, transmite AFP. Aceste masuri punitive, impuse ca raspuns la invazia…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, catalogheaza razboiul din Ucraina drept „un atac odios” al Rusiei, subliniind ca Ucraina face parte din familia europeana. Ea a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia…

- Ucraina va accepta capitularea Rusiei cu înțelegere. Asta spune ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov, care a îndemnat soldații ruși sa se predea, scrie Zdg.md. „Îndemn fiecare soldat rus sa urmareasca direct nava rusa sau sa se predea captivitații ucrainene…

- Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, spune ca „Rusia se va confrunta cu o izolare…

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo. SUA va impune sancțiuni impotriva Rusiei pentru aceasta violare clara a legislației…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina "depaseste o limita" si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a denuntat joi Kremlinul dupa prezentarea unui proiect in acest