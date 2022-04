Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a aprobat, miercuri, un nou ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 543 de milioane de dolari. In total, Uniunea Europeana a alocat un ajutor in valoare de 1,63 miliarde de dolari pentru a sprijini tara sa se apere impotriva fortelor ruse. Noul pachet va finanta furnizarea de…

- Administratia Vladimir Putin a catalogat drept "inacceptabila" incercarea presedintelui american, Joseph Biden, de "a distorsiona" situatia din Ucraina prin utilizarea termenului "genocid" intr-o declaratie.

- Presedintele american Joe Biden a confirmat miercuri, 16 martie, trimiterea unui ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone si sisteme antiaeriene, relateaza AFP si Reuters.La cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care s a adresat miercuri…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a catalogat discursul lui Volodimir Zelenski din Congresul SUA drept unul „plin de semnificatie” si a subliniat ca poporul american a ajutat Ucraina inca dinaintea izbucnirii razboiului si va continua sa sprijine Ucraina din toate punctele de vedere.

- Senatul SUA a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutoare de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina, trimițand proiectul de lege la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Biden, scrie BBC.

- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarșitoare un pachet de ajutor de 13,6 miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege a fost trimis la Casa Alba pentru a fi semnat de președintele Joe Biden, relateaza CNN.

- Guvernul Slovaciei a aprobat un pachet de ajutor suplimentar de material militar in valoare de 32,2 milioane de euro pentru Ucraina, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Bratislava, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dupa ce Vladimir Putin a anunțat joi dimineața ca a trimis trupe speciale in Ucraina, iar mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost bombardate, președintele american Joe biden a ieșit in conferința de presa și a declarat Vladimir Putin a ales razboiul și va suporta consecințele.