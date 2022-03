Volodimir Zelenski considera ca Ierusalim este „locul potrivit” pentru negocierea pacii dintre Rusia și Ucraina. Anuntul vine in contextul in care Israelul depune eforturi pentru a media un acord intre cele doua tari. „Prim-ministrul Israelului, Naftali Bennett, incearca sa gaseasca o modalitate de a avea discutii. Suntem recunoscatori pentru eforturile sale, astfel incat, mai devreme […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Unde vrea Zelenski sa negocieze pacea dintre Rusia și Ucraina: „Acesta este locul potrivit” first appeared on Ziarul National .