- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- O echipa a organizației Medici fara Frontiere (MSF) din Ucraina a descris un atentat cu bomba asupra unui spital in orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, la care a fost martora. Mai multe persoane au fost ranite, iar una a murit, potrivit unui comunicat de presa, citat de CNN. Echipa MSF, formata din…

- SUA vor anunța noi sancțiuni impotriva Rusiei miercuri, in coordonare cu țarile G7 și Uniunea Europeana, a spus un oficial al administrației Biden. Noul pachet de masuri va interzice toate investițiile noi in Rusia, va crește sancțiunile pentru instituțiile financiare și intreprinderile de stat din…

O echipa a organizației Medici fara Frontiere (MSF) din Ucraina a descris un atentat cu bomba asupra unui spital in orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, la care a fost martora. Mai multe persoane au fost ranite, iar una a murit, potrivit unui comunicat de presa, citat de CNN.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un discurs publicat sambata noapte, ca este nevoie de „timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi“ care a venit in Ucraina si transmite: ”Inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam“. Liderul ucrainean a cerut ajutorul premierului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un video despre lupta ucrainenilor cu agresorii ruși. Fiins distribuit pe pagina sa de Facebook, clipul a devenit viral in doar citeva minute. La cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat luni dimineața, bombardamentele asupra principalelor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…