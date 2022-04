Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat pentru Reuters ca piloții țarii s-au antrenat de ani de zile și au efectuat exerciții comune cu piloții americani tocmai pentru ca „am ințeles ca ar putea exista un astfel de scenariu”. Ucraina are acum nevoie de avioane…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat bombardarea unui spital de copii și a maternitații din Mariupol, calificand-o drept „oribila”. Ucraina a acuzat Rusia ca a bombardat unitatea medicala in momentul in care ar fi trebuit sa fie in vigoare o incetare a ostilitaților, conform BBC.…

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, iar o a treia runda de negocieri intre cele doua state ar putea avea loc luni, in a 12-a zi de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. UPDATE ORA 08:31 Ucraina si Rusia se pregatesc pentru a treia runda…