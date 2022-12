RĂZBOI ÎN UCRAINA. Un nou val de rachete lansat de Rusia, alarmă aeriană în toată țara Rusia a lansat, luni, un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, ceea ce a determinat populația sa se indrepte spre adaposturile din intreaga țara, in timp ce apararea aeriana a intrat in acțiune. Sirenele de raid aerian au rasunat in capitala Kiev și in intreaga țara, in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept cel […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Un nou val de rachete lansat de Rusia, alarma aeriana in toata țara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Sirenele de alarma au sunat din nou miercuri dimineata in toate regiunile din Ucraina, potrivit unei aplicatii oficiale a apararii antiaeriene ucrainene, la o zi dupa lovituri intense cu rachete din partea Rusiei asupra infrastructurilor energetice, soldate cu cel putin un mort la Kiev, unde doua cladiri…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Alarma aeriana a fost declanșata sambata dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, cu excepția Crimeii ocupate de Rusia in 2014. In general, astfel de acțiuni sunt urmate de bombardamente in principalele localitați. La ora 7.55 dimineața, pe 22 octombrie, alarmele aeriene au sunat aproape in toata Ucraina,…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel