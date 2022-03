Stiri pe aceeasi tema

- Cargo-ul (vapor de marfa) eston Helt s-a scufundat joi in Marea Neagra, in largul portului ucrainean Odesa, dupa ce a fost lovit de o mina, anunța Daily Mail. Vaporul fusese capturat de Marina Rusa și folosit ca ”scut ” de aparare in fața apararii anti-nava a armatei ucrainene. Statul Major al Armatei…

- Patru membri ai echipajului navei de marfa deținut de o companie estoniana nu au fost inca gasiți. Nava de marfa Helt, deținuta de Estonia, s-a scufundat joi in largul portului ucrainean Odesa, dupa o explozie, a declarat managerul navei, scrie agenția de presa Reuters. Doi membri ai echipajului se…

O nava cargo sub pavilion estonian, Helt, s-a scufundat joi in largul portului ucrainean Odesa, in urma unei explozii, a anuntat managerul navei.

Un consilier al ministerului de interne din Ucraina afirma ca o explozie a avut loc in apropierea garii din Kiev, transmite Reuters miercuri.

„Toti civilii din oras pot parasi capitala ucraineana liber, pe drumul Kiev-Vasilkiv", la sud-vest de capitala, a declarat la televiziune purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, care a revendicat si "suprematia aeriana" in toata Ucraina, in a cincea zi de la declansarea invaziei…

Forțele militare ucrainene au lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare aeriene, in Rusia. Trupele ucrainene au lansat un atac cu rachete Tochka-U asupra aerodromului militar rus din orașul Millerovo, in regiunea Rostov. Informația a fost confirmata de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Forțelor…

Un vas sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovit de o racheta vineri, in apropiere de portul Odesa din Ucraina, informeaza Agentia Navala a Republicii Moldova. Au fost desfașurate operațiuni de salvare de catre autoritațile din Ucraina, membrii echipajului au fost salvați, 2 membri ai echipajului…

O explozie puternica a avut loc la un depozit de muniții din Kalinovka Imaginile au fost postate pe canalul de Telegram INDEX, transmite Știri.md. Menționam ca președintele Rusiei, Vladimir Putin a anunțat in aceasta dimineața inceperea unei "operațiuni speciale" in Ucraina. La scurt timp, explozii…