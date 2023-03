Stiri pe aceeasi tema

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Saptamana aceasta, un prim…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat Pentagonul, citat de AFP. „Saptamana aceasta, un prim batalion ucrainean a finalizat…

- Rusia a pierdut circa 200.000 de oameni in razboiul din Ucraina, ucisi sau raniti, scrie, azi, New York Times, citand surse vestice si americane. Totusi, publicatia arata ca o estimare corecta este greu de realizat, atat Rusia, cat si Ucraina, secretizand numarul celor ucisi sau raniti pe front. New…

- In 11 luni de cand Rusia a invadat Ucraina, razboiul s-a soldat cu aproximativ 180.000 de morti si raniti in tabara armatei ruse si cu peste 100.000 de morti si raniti in cea ucraineana, fiind de asemenea ucisi circa 30.000 de civili, conform unei estimari comunicate duminica de seful armatei norvegiene,…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a dispus vineri, 13 ianuarie, guvernului de la Moscova crearea unui centru special de reabilitare pentru soldatii raniti in luptele din Ucraina si stabilirea unui sistem de sprijin pentru militari si familiile lor, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei EFE și Agerpres.…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- Președintele Vladimir Putin le-a cerut vineri șefilor industriei de aparare din Rusia sa iși intensifice eforturile pentru a se asigura ca armata rusa primește rapid toate armele, echipamentele și dotarile militare de care are nevoie pentru a lupta in Ucraina, informeaza Reuters . Putin, care a prezentat…