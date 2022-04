Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a convenit sa inghețe activele din UE ale bancii rusești Sberbank, ale celor doua fiice ale lui Vladimir Putin și ale mai multor oligarhi, potrivit unui document publicat vineri in jurnalul oficial al UE citat de Reuters.

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- O serie de explozii s-au auzit luni, 21 martie, la orele dimineții in orașul-port Odesa din Ucraina. Trupele rusești din Marea Neagra au deschis focul asupra țarmului acestui oraș strategic. Potrivit mai multor surse, forțele rusești incearca sa distruga zona minata și intarita de pe plajele Odesei,…

- ”Sunt profund convins ca Uniunea Europeana se va extinde, probabil in cativa ani, nu stiu cand, in Ucraina, (Republica) Moldova si Georgia, si poate si in alte tari”, declara la postul francez de radio France Inter Beaune, inaintea unui summit UE la Versailles, joi si vneri. Aderarea Ucrainei la UE…

- Statele membre ale Uniunii Europene și-ar putea inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Uniunea Europeana ar putea interzice intregul sau spațiu aerian companiilor rusești, ca parte a unui nou set de sancțiuni, care va fi discutat duminica, 27 februarie, de miniștrii de Externe ai celor 27,…

- Belarus vrea sa desfașoare sisteme de rachete tactice Iskander și sisteme de rachete de aparare aeriana S-400 Triumf pe propriul teritoriu, a declarat joi, 24 februarie, președintele Aleksandr Lukașenko, aliat al lui Vladimir Putin in atacul impotriva Ucrainei. Aleksandr Lukașenko a declarat: „Eu și…

- Rusia este atacata de sancțiunile economice și financiare din Occident, dupa ce președintele Vladimir Putin a recunoscut independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Uniunea Europeana a aprobat inghețarea activelor și interzicerea vizelor pentru cei 351 de deputați ruși…