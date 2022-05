Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a oferit Rusiei eliberarea unor prizonieri de razboi ruși in schimbul evacuarii soldaților ucraineni raniți din oțelaria Azovstal din Mariupol, asediata, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, conform CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Ucrainenii acuza trupele ruse ca au reluat bombardamentele la Azovstal. Germania anunța cand vor fi ridicate sancțiunile la adresa Rusiei. Bilanțul celor care au fost nevoiți sa iși paraseasca țara a ajuns la cel puțin 5,5 mili

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…