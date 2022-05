Stiri pe aceeasi tema

- Au fost descoperite doua gropi comune, in Bordeanka, o suburbie din Kiev, in Ucraina. Mai mulți civili au fost troturați și uciși cu sange rece de forțele președintelui rus Vladimir Putin. Ce anunț a facut șeful poliției locale, dupa ce oamenii au fost gasiți morți din cauza acestui razboi sangeros.

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- Turcia cere miercuri o ancheta independenta privind cadavrele descoperite in orasul ucrainean Bucea, la nord-vest de Kiev, dupa retragerea trupelor ruse, iar Ankara se alatura astfel indignarii la nivel mondial, relateaza AFP.

- Trupele rusești nu mai ocupa nicio parte din regiunea nordica Sumi, potrivit guvernatorului zonei, citat de Sky News. Dmytro Zhyvytskyi a declarat ca trupele rusești s-au retras in cea mai mare parte, iar trupele ucrainene lucreaza pentru a impinge in exteriorul regiunii Sumi unitațile ramase. El a…

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co

- Miercuri, 9 martie, o serie de fotografii tulburatoare au fost publicate de catre un jurnalist ucrainean. Fotografiile dureroase arata cum zeci de trupuri sunt lasate intr-o groapa comuna din orașul asediat Mariupol din sudul Ucrainei.Imaginile publicate de „Associated Press” arata un grup de barbați,…

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite. Astazi

- Trupele rusești au lansat, joi, atacul asupra Ucrainei, la ordinul lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a avertizat țarile occidentale ca orice incercare de a interveni in conflictul cu Ucraina va duce la „consecințe pe care nu le-ați vazut vreodata”. Pana duminica, a patra zi de razboi, numeroase…