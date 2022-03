Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- O serie de explozii s-au auzit luni, 21 martie, la orele dimineții in orașul-port Odesa din Ucraina. Trupele rusești din Marea Neagra au deschis focul asupra țarmului acestui oraș strategic. Potrivit mai multor surse, forțele rusești incearca sa distruga zona minata și intarita de pe plajele Odesei,…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Chiar si cel mai rau razboi se incheie. Uneori, ca in 1945, singurul rezultat este o lupta pana la moarte. Cu toate acestea, cele mai multe razboaie se termina cu o intelegere care nu satisface pe nimeni pe deplin, dar cel putin pune capat varsarii de sange. Si, de cele mai multe ori, chiar si dupa…

- Rușii continua sa bombardeze orașele importante din Ucraina. Sirenele au rasunat pe parcursul nopții, iar oamenii au fost sfatuiți sa se adaposteasca. Președintele Volodimir Zelenski susține ca forțele lui Vladimir Putin nu au puterea de a cuceri țara. Cele mai noi informații din a 18 a zi de razboi.

- Rușii nu mai țin cont de nimic și bombardeaza zonele populate din Ucraina. Oamenii sunt in pericol. Inca de la primele ore ale dimineții bombele au rasunat in țara vecina. Cele mai noi informații din ziua 16 de razboi. Cum acționeaza forțele lui Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

