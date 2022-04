Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata ucraineana a doborat primul elicopter rusesc cu rachetele primite de la britanici, in timp ce la Cernihiv, rusii l-au ucis pe sotul vicepremierului Ucrainei, Olga Stefanishyna.

- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata rusa a lansat, ieri, trei rachete Iskander asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa. Un prim raport UNESCO, anunta daune pentru cel puțin 53 de situri istorice, cladiri religioase și muzee ucrainene, de la incepe

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Rusii bombardeaza masiv in suburbiile Kievului, dar si in Nikolaev. In Mariupol trag inclusiv in blocurile deja distruse de rachete. Intre timp, o noua runda de negocieri urmeaza sa aiba loc astazi, prin videoconferinta.