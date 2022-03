Stiri pe aceeasi tema

Luptele grele continua miercuri la periferia Kievului, anunța corespondenții CNN din capitala Ucrainei.

- Presedintele Ucrainei, Volomir Zelenski, a calificat atacul rusesc asupra unei maternitati drept "dovada suprema a genocidului". Spitalul de copii si maternitatea din orasul Mariupol, situat in sudul Ucrainei, au fost distruse de o lovitura aeriana rusa miercuri, au declarat oficialii ucraineni. Ucraina…

- Inca din primele zile ale atacurilor rusești pe teritoriul ucrainean, deși Putin declara ca nu va ataca ținte civile, realitatea din teren arata altceva. In mai toate orașele unde s-au dat lupte, cartiere intregi, spitale, sau alte cladiri civile au fost bombardate. Rusia țintește in mod intenționat…

- Soldatii lui Putin lupta aproape gratis! Un mercenar Wagner, soldat in ceea ce se spune ca ar fi armata privata a lui Putin, ar fi primit solda 6 euro pe zi pentru a lupta in Ucraina. Barbatul le-ar fi povestit cu lux de amanunte soldatilor ucraineni care l-au luat prizonier despre misiunea pe care…

- A sasea zi de la invazia Rusiei in Ucraina este marcata de lupte grele si bombardamente. Cel putin 70 de soldati ucraineni au murit dupa ce o baza militara din regiunea Sumi a fost distrusa. Cautarile victimelor de sub daramaturi sunt in plina desfasurare.

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Autoritațile ucrainene susțin ca Rusia a pierdut pana la 4.300 de soldați in lupte de la inceputul invaziei in Ucraina. In plus, aproape 150 de tancuri și aproximativ 700 de vehicule armate rusești au fost distruse, potrivit Kievului. Informația, care nu a fost verificata de un organism independent,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…