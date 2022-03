Stiri pe aceeasi tema

- Trupe aeropurtate ruse au debarcat la Harkov in cursul noptii de marti spre miercuri, a indicat armata ucraineana, facand cunoscut ca in orasul din estul Ucrainei luptele sunt in curs de desfasurare, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- Rusia pare sa fi inceput sa deplaseze alte trupe peste granita cu Ucraina, potrivit relatarilor CNN si Al Jazeera. La lasarea serii, intrand in a patra zi a invaziei, luptele continua in nord, la Kiev, in est, vest si sud.

- Autoritațile ucrainene au dislocat 120.000 de militari pe linia de contact din Donbas, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicata situației din jurul Ucrainei. „In timp ce provocau o panica fara temei in jurul presupusei…

- Jurnalistul și analistul militar, Radu Tudor, spune ca este mai clar ca niciodata ca Rusia nu se retrage din Ucraina, ci din contra, se regrupeaza și avertizeaza ca „daca va avea loc o a doua invazie ruseasca in Ucraina, asta ne va afecta pe noi toți”, a relatat acesta intr-o emisiune Antena 3.„Vedem…

- Locuitorii celui de-al doilea oras ca marime din Ucraina, Harkov, au declarat ca spera la ce este mai bine, dar ca se vor pregati pentru ce este mai rau, in timp ce Rusia a masat zeci de mii de soldati in apropierea granitelor Ucrainei, iar discutiile dip

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…