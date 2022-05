Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorii ucraineni au aruncat in aer un tren blindat care transporta trupe rusești cu ajutorul unui dispozitiv exploziv, in orașul Melitopol, din sudul Ucrainei ocupate, a anunțat miercuri forța de aparare teritoriala ucraineana, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- UPDATE 2 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca apar dovezi ca trupele rusești au ucis zeci de mii de civili in Mariupol, conform Sky News. El a declarat ca Ucraina a interceptat conversații rusești despre „modul in care ascund urmele crimelor lor”. Primarul din Mariupol a estimat ca…

- Ucraina a deschis 5.600 de anchete pentru prezumtive crime de razboi pe teritoriul sau de la inceputul invaziei ruse, a indicat procurorul general Irina Venediktova, duminica la postul britanic Sky News, transmite AFP.

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebeznia, a denunțat faptul ca Ucraina folosește vehicule oficiale ale Națiunilor Unite pentru a transporta arme, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Kiev și Moscova. „Nu putem sa nu ne exprimam ingrijorarea cu privire la cazurile in curs de confiscare a vehiculelor…

- Fostul presedinte ucrainean, Petro Porosenko, se afla inarmat cu un Kalasnikov si inconjurat de fortele armate pe strazile Kievului, vineri dimineata. Fostul lider al Ucrainei a declarat, pentru CNN, ca ucrainenii sunt gata sa-si apere tara. "Toata lumea ar trebui sa inteleaga, presedintele rus Putin…