Ca gazda a discuțiilor dintre Moscova și Kiev, Turcia intenționeaza sa joace un rol major in incheierea razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Ankara are o poziție de echilibru intre cele doua parți, poziție care iși are radacinile in legaturile profunde ale economiei turcești – aflata in dificultate – cu cele doua țari implicate in […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Totul despre jocul Turciei intre Moscova și Kiev first appeared on Ziarul National .