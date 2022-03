Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din satelit ale agentiei spatiale americane (NASA) au aratat ca, de cand a inceput invazia rusa, Ucraina s-a intunecat complet pe timp de noapte, iar luminile din principalele orase au disparut, relateaza EFE miercuri, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu Guvernatorul orașului Sankt Petersburg in plin razboi al Rusiei cu Ucraina. Oamenii nu au reușit insa sa treaca cu vederea peste chipul liderului rus. Acesta apare complet schimbat și toata lumea a sesizat asta.

- Rusia lui Putin este in aceste zile pusa sub presiunea occidentala, ca urmare a invaziei Ucrainei. Analiștii spun ca deciziile luate in ultimele zile de Putin par a fi ale unui om irațional, iar ulterior, au aparut zvori ca, de fapt, liderul de la Kremlin ar fi extrem de bolnav. Recent au aparut și…

- Militarii ruși au bombardat pentru a șasea noapte consecutiv mai multe orașe din Ucraina, omorand cu sange rece zeci de civili și militari, in timp ce alte cateva sute de persoane au fost ranite, printre care și copii. Cele mai puternice explozii au fost auzite in Harkov, acolo unde rușii ar fi lovit…

- Compania americana Planet a publicat mai multe fotografii pe Twitter si pe site-ul sau care arata daunele provocate de Rusia la doua baze aeriene din Ucraina: Baza Aeriana Mykolaiv si Baza Aeriana Chuhuiv.

- Imagini surprinse marți din satelit indica o dislocare a peste 100 de vehicule militare in sudul Belarusului. Zeci de corturi militare au fost instalate langa granița cu Ucraina, potrivit companiei private Maxar.

- Imagini din satelit publicate duminica arata detalii ale desfasurarilor militare efectuate la granita dintre Belarus si Ucraina inaintea exercitiilor comune ruso-belaruse, relateaza Reuters.

- Noi imagini din satelit sugereaza ca Rusia a crescut gradul de pregatire a desfasurarilor sale militare in Belarus, Crimeea si in vestul Rusiei prin aducerea de mai mult personal si trupe, a semnalat miercuri o companie privata de imagini prin satelit din SUA, citata de Reuters. Reuters nu…