Ucraina a pierdut „temporar" accesul la Marea Azov, a anuntat vineri seara Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce fortele ruse strang latul in jurul Mariupol (sud-est), principalului port ucrainean la Marea Azov. „Ocupantii au reusit partial sa obtina succes in districtul de operatiuni Donetk, privand temporar Ucraina de acces la Marea Azov", indica Ministerul […]