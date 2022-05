Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Situația din Mariupol ramane critica dupa aproape doua luni de razboi in Ucraina - „S-ar putea sa ne traim ultimele zile, chiar ultimele noastre ore”, a afirmat un ofiter ucrainean asediat la Mariupol, cerand comunitatii internationale sa treaca la „extragerea” lor, intr-un mesaj publicat, miercuri,…

- Oamenii din estul Ucrainei știu ca rușii sunt pe cale sa-și intensifice ofensiva in Donbas. Chiar și cainii de pe strazi par sa știe, și pot fi auziți latrand ori de cate ori se aud exploziile proiectilelor de artilerie in departare, scrie BBC . Sute de mii de oameni au fugit din Donbas in vestul Ucrainei,…

- O serie de explozii s-au auzit luni, 21 martie, la orele dimineții in orașul-port Odesa din Ucraina. Trupele rusești din Marea Neagra au deschis focul asupra țarmului acestui oraș strategic. Potrivit mai multor surse, forțele rusești incearca sa distruga zona minata și intarita de pe plajele Odesei,…

- Pe masura ce tensiunile provocate de Rusia au crescut, dezinformarea pro-Kremlin s-a indepartat tot mai mult de realitate, devenind uneori chiar caricaturala, arata EU vs Disinformation . Printre recentele exemple triste se numara: – zvonul ca forțele armate ucrainene ar fi bombardat cu precizie chirurgicala…

- Premierul Nicolae Ciuca a purtat mai multe discuții cu Andrzej Duda, președintele Poloniei, pe tema securitații și dezvoltarii relației dintre Varșovia și București. Ce anunț a ingrijorat Romania, pe fondul razboiului dintre Rusia și Ucraina.