- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, in discursul adresat natiunii, ca peste 400 de persoane si companii, majoritatea ruse, au fost sanctionate ca urmare a invaziei din Ucraina. De asemenea, sanctiunile vizeaza si iranieni si sirieni, care ajuta Moscova, scrie news.ro."Exista…

- Șeful ONU, Antonio Guterres, a condamnat invazia Rusiei in Ucraina ca fiind un „afront” la adresa conștiinței colective a lumii, in cadrul unei reuniuni a Adunarii Generale, la aproape un an de la inceperea conflictului, scrie BBC. Reuniunea a dezbatut o moțiune susținuta de Ucraina și de aliații sai,…

- Razboi in Ucraina, ziua 360. Statele membre ale Uniunii Europene analizeaza mijloacele pentru a realiza achizitii comune de munitii pentru Ucraina, iar subiectul va fi pe agenda reuniunii de luni de la Bruxelles a ministrilor europeni de Externe.

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a venit joi la Kiev, unde s-a intalnit cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, iar apoi a fost primit de presedintele Volodimir Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 353. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat Presedintia de la Washington.

- Peste 7.000 de civili au fost uciși in Ucraina de cand Rusia și-a invadat vecinul in februarie anul trecut, a anunțat luni Oficiul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), citata de The Guardian.