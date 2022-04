Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 39. Orasul Odesa a fost atacat, in aceasta dimineata, cu mai multe rachete. Un incendiu urias a izbucnit la un depozit de combustibil. Fortele ucrainene au descoperit un adevarat masacru la Bucha, acolo unde civili nevinovati au fo

- Razboi in Ucraina, ziua 39. Orasul Odesa a fost atacat, in aceasta dimineata, cu mai multe rachete. Un incendiu urias a izbucnit la un depozit de combustibil. Intre timp, negocierile dintre Ucraina si Rusia par sa evolueze si se vorbeste chiar de o intaln

- Razboi in Ucraina, ziua 39. Armata ucraineana a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, trupele ruse au fost alungate din zona Kiev, dar si din nordul tarii. Apar noi informatii despre o posibila intalnire Putin-Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata ucraineana a doborat primul elicopter rusesc cu rachetele primite de la britanici, in timp ce la Cernihiv, rusii l-au ucis pe sotul vicepremierului Ucrainei, Olga Stefanishyna.

- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata ucraineana a doborat primul elicopter rusesc cu rachetele primite de la britanici, in timp ce la Cernihiv, rusii l-au ucis pe sotul vicepremierului Ucrainei, Olga Stefanishyna.

- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata rusa a lansat vineri, 1 aprilie, trei rachete Iskander asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa. Un prim raport UNESCO, anunta daune pentru cel puțin 53 de situri istorice, cladiri religioase și muzee ucrainene,

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.