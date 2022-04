Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA acuza Rusia, pentru prima data, de genocid in Ucraina. Zelenski, propunere neașteptata pentru ruși Presedintele SUA acuza Rusia, pentru prima data, de genocid in Ucraina. Zelenski, propunere neașteptata pentru ruși Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat marti pentru prima data ca…

- Joe Biden se va afla in Polonia, vineri, a doua etapa a calatoriei sale europene, dupa prezența la summitul NATO de la Bruxelles. Președintele american va fi intampinat de omologul Andrzej Duda pe aeroportul din orașul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina distrusa de…

- Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Kievului, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian, transmite News.ro. “Putin este…

- Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Kievului, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. “Putin este…

- A trecut deja o saptamana de cand a inzbucnit conflictul ruso-ucrainean și nimeni nu poate spune cu certitudine cand vom avea pace. Liderul american Joe Biden l-a atacat dur azi dimineața pe liderul rus Vladimir Putin, acesta din urma fiind catalogat de american ca „dictator”. Biden a lasat sase ințeleaga…

- „Evaluam directiva președintelui Putin și in acest moment nu vedem niciun motiv sa ne schimbam propriile niveluri de alerta”, a precizat oficialul de la Washington."Nimeni din SUA nu are vreo intenție de razboi cu Rusia. Aceasta retorica este greșita și trebuie evitata, nu avem niciun motiv sa ne schimba…

- Presedintele croat Zoran Milanovic sustine ca NATO nu ar trebui sa se extinda prin includerea Ucrainei si a promis ca in timpul mandatului sau el se va opune extinderii Aliantei, potrivit agentiei de presa Hina. ”Cat timp voi fi presedinte, ma voi opune extinderii NATO oriunde”, a declarat Milanovic…

- ”Misiunea este asigurarea securitatii Europei, iar eu cred ca vom reusi acest lucru”, a anuntat liderul german intr-o conferinta de presa comuna, la Berlin, cu sefa Guvernului danez Mette Frederiksen. ”Daca veti compara cu situatia de acum cateva saptamani, (acum) exista discutii bilaterale intre Statele…