- Statele Unite considera ca invazia rusa in Ucraina ar putea dura pana la sfarșitul anului 2022, dupa cum le-a spus secretarul de stat american Antony Blinken aliaților europeni. In același timp, mai mulți oficiali americani și europeni susțin tot mai mult ca nu vom asista la o incheiere a conflictului…

- O noua alerta in capitala Ucrainei, in aceasta dimineața. La Kiev a fost declarata o alerta aeriana! Solicitam tuturor sa mearga urgent la adapostul de aparare civila”, se arata in comunicatul administrației locale. Mai multe rachete au lovit, in aceasta dimineața, capitala. Senatul american a adoptat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele sefului statului francez Emmanuel Macron, ca isi “va atinge obiectivele” in Ucraina, “fie prin negocieri, fie prin razboi”, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP. Emmanuel Macron l-a gasit pe Putin “foarte…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Intr-un discurs televizat, Vladimir Putin sutine ca a ordonat o operatiune speciala in Donbas si cere armatei Ucrainei sa depuna armele. Vladimir Putin a anuntat ca Rusia va desfasura o "operatiune militara speciala" in Ucraina. Echipa CNN de la fata locului a auzit mai multe explozii puternice in apropierea…

- Presedintii Emmanuel Macron si Vladimir Putin au convenit sa incerce sa ajunga la o incetare a focului in estul Ucrainei, a anuntat duminica Palatul Elysee, dupa schimbul telefonic indelungat dintre cei doi sefi de stat. Ministrii de externe rusi si francezi vor discuta despre organizarea unui summit…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…