Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat ca recunoasterea de catre Rusia a regiunilor separatiste Donetk si Lugansk necesita un raspuns "rapid si ferm". "Recunoasterea de catre Kremlin a asa-numitelor "Republici Populare Donetk si Lugansk" ca fiind "independente" necesita un raspuns rapid…

- Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP. "In contextul concentrarii…

- Mercenari rusi cu legaturi cu spionii Moscovei si-au sporit prezenta in Ucraina in ultimele saptamani, alimentand temeri in randul anumitor state membre ca Rusia ar putea incerca sa fabrice un pretext pentru o invazie, au declarat trei surse occidentale din domeniul securitatii, relateaza luni Reuters.…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a anuntat ca va discuta, sambata, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, intr-o noua incercare de a preveni o posibila invazie rusa a Ucrainei, anunța news.ro. "Continuam sa vedem semne foarte ingrijoratoare ale escaladarii Rusiei, inclusiv sosirea de…

- Principalul reprezentant al separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei a cerut, joi, 27 ianuarie, ca Moscova sa le furnizeze acestora arme pentru a face fața forțelor Kievului, in plina criza ruso-occidentala care amenința sa agraveze acest conflict. „Trebuie sa facem fața dronelor Bayraktar”, a declarat…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept „o linie rosie” despre care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei. De asemenea, Secretarul…