Statele Unite nu-și pot permite sa ramana pasive in fața conflictului din Ucraina, a declarat joi Joe Biden pentru a-și justifica cererea adresata Congresului pentru o creștere colosala a bugetului de 33 de miliarde de dolari, in principal pentru a oferi mai mult ajutor militar Kievului. Din acest total, 20 de miliarde de euro vor […]