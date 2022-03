Stiri pe aceeasi tema

- O saptamana de la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev și alte orașe ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritaților din Ucraina, orașele…

- Rasturnare de situație! O amenințare vine chiar din partea Belarusului, care spune ca este ”impins” de Ucraina sa acționeze. Aleksandr Lukașenko amenința Kievul ca armata sa va interveni daca Ucraina in mai amența cetațenii și confirma loviturile asupra Ucrainei insa pentru moment lasa pe seama Rusiei…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken nu se va mai intalni cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov la Geneva saptamana aceasta, a anunțat acesta, marți.„Acum, cand vedem ca invazia incepe și Rusia și-a exprimat clar respingerea totala a diplomației, nu are sens sa mergem mai departe cu acea intalnire…

- Uniunea Europeana si-a exprimat sambata ingrijorarea cu privire la intensificarea eforturilor de manipulare a informatiilor menite sa serveasca drept pretexte inventate pentru a justifica o escaladare militara in Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres. „Uniunea Europeana este extrem de ingrijorata…

- ''Este cinic si crud sa folosesti fiinte umane ca pioni pentru deturnarea atentiei lumii de la faptul ca Rusia isi consolideaza trupele in vederea unui atac'', a declarat un purtator de cuvant al Departamentului american de Stat, prezent la Conferinta de Securitate de la Munchen.''Aceste anunturi constituie…

- Ieri de la Casa Alba, un important oficial american, Jake Sullivan, a reiterat iminența unei invazii rusești in Ucraina. Statele Unite au avertizat asupra „posibilitații foarte clare” unei invazii rusești in Ucraina in urmatoarele cateva zile. Conform oficialului, ar putea implica un atac copleșitor…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. O analiza Reuters prezinta provocarile si dilemele legate de urmatorii pasi ai Aliantei Nord-Atlantice. Va veni NATO in…

- Occidentul acuza Moscova de pregatirea unei agresiuni impotriva Ucrainei, tinand cont de zecile de mii de soldati si cantitatile semnificative de material si echipamente militare desfasurate la granita Rusiei cu Ucraina.Pentru saptamana viitoare sunt preconizate discutii intre responsabili ai SUA si…