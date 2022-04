Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- Daca va exista si o singura tara NATO sau partenera a Aliantei care va accepta ca Rusia sa scape nepedepsita pe termen scurt, mediu si lung dupa acest razboi, Putin va iesi invingator. Impunitatea Rusiei echivaleaza cu dizolvarea de facto a NATO, adica obiectivul principal al Kremlinului. La cum arata…

- Au existat evolutii ”pozitive” in negocierile in curs intre oficialii rusi si ucraineni, i-a transmis Vladimir Putin liderului belarus, Aleksandr Lukasenko, un aliat cheie al Rusiei, in cadrul unei intalniri la Moscova. De asemenea, Putin sustine ca Rusia si Belarus vor beneficia de pe urma sanctiunilor…

- Este a șaptea zi de razboi intre Ucraina și Rusia, insa niciodata nu s-a anunțat oficial cați soldați ruși au murit in incercarea de a ataca țara vecina cu Romania. Recent, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat cați au decedat pe frontul de lupta, dar și cați sunt raniți in aceste momente!

- Rusia a amenintat Ucraina cu noi consecinte in cazul unor „planuri militariste” din partea Kievului, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul teritoriului ucrainean si a anuntat ca va trimite acolo trupe, informeaza marti

- Doua milioane de ucraineni care traiesc in zonele de frontiera dintre Ucraina și Rusia risca sa fie stramutați in cazul izbucnirii unui razboi intre cele doua țari, a alertat joi Consiliul Norvegian pentru Refugiati (CNR). Pana acum, 850.000 de persoane au fost forțate sa iși paraseasca locuințele din…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…