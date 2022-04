Stiri pe aceeasi tema

- Situația continua sa fie critica in Mariupol in ziua 56 de razboi, iar președintele Zelenski spune ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”. Intre timp, forțele ucrainene au respins tentativele de inaintare ale forțelor ruse in Donbas, potrivit…

- Este ziua a 56-a de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Ucrainei a decalrat ca Rusia intra in a doua etapa a ofensivei de pe teritoriul ucrainean. SUA a anuntat ca va livra mai mult armament Ucrainei.

- UPDATE 8 Incepand din aprilie, Lituania nu va mai importa gaze din Rusia. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat acest lucru sambata, pe Twitter. Lituania prima țara din UE care renunța complet la importul de gaz rusesc. Nauseda incurajeaza și alte țari europene sa urmeze exemplul Lituaniei.…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut joi șefilor de stat și de guvern prezenți la reuniunea extraordinara a NATO de la Bruxelles sa furnizeze tarii sale „un ajutor militar fara restrictii”, pentru ca Ucraina sa poata face fata armatei ruse, pe care Kievul o infrunta pentru moment „in…

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.

- Rusia iși folosește mai multe forțe pentru a incercui orașe cheie din Ucraina, incetinindu-și avansul in țara. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus in cea mai recenta adresare video ca Rusia este un „stat terorist”.

- Președintele Ucrainei s-a adresat cetațenilor și a anunțat ca 137 de militari ucraineni au decedat, iar alți 316 au fost raniți joi, 24 februarie, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. „Eu ma aflu la Kiev și nu parasesc capitala Ucrainei. Sunt aici. (…) Mulțumesc fiecarui stat care ajuta Ucraina. (…) Acum…