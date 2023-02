Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina poate fi deja considerat cel mai costisitor conflict militar din istoria omenirii. Astfel, conform unui studiu publicat zilele trecute de Institutul Economic German, „prețul” acestui razboi se ridica, dupa doar un an, la peste 1,6 trilioane de dolari (1,6 mii de miliarde), suma…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, relateaza Agerpres conform AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este…

- Confirmarea ferma ca Washingtonul va acorda o noua transa de ajutor militar Ucrainei, in valoare de 2 miliarde de dolari, vine chiar in ziua in care se implinește un an de cand Putin a ordonat invadarea țarii vecine.

- Ministrii economiei si finantelor din statele grupului G7 au aprobat joi un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina, in valoare de 39 de miliarde de dolari pentru anul 2023, acesta fiind destinat sustinerii bugetului ucrainean in contextul razboiului cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Datele arata ca, de la inceputul invaziei in Ucraina, oligarhii ruși au pierdut peste 300 de milioane de dolari pe zi. Abramovici este unul dintre primii oameni de afaceri ruși care au devenit ținta sancțiunilor impuse de Marea Britanie. Autoritațile l-au acuzat ca are „legaturi clare” cu regimul Putin.…

- Legendara trupa de rock Pink Floyd a anunțat ca a strans peste 450.000 de lire sterline (aproximativ 542.000 de dolari) pentru Ucraina cu piesa „Hey Hey Rise Up”, informeaza The Kyiv Independent . In piesa apare și Andriy Khlyvniuk, solistul ucrainean al trupei Boombox, a carui voce a fost preluata…