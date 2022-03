Antony Blinken, secretarul de stat al SUA, a vorbit despre sanctiunile ce vor urma pentru Rusia, in urma razboiului declansat in Ucraina. Oficialul american, intrebat de BBC daca iau in considerare sancțiuni energetice impotriva Rusiei, a spus ca „nimic nu este exclus”. Blinken a adaugat ca nu este in interesul SUA sa reduca aprovizionarea globala […] The post Razboi in Ucraina. Statele Unite se pregatesc de sanctiuni petroliere contra Rusiei first appeared on Ziarul National .