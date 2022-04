Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Ucraina au introdus starea de asediu in orașul Hostomel, situat la periferia Kievului. Masura se va aplica timp de o saptamana, perioada in care militarii vor curața terenul de minele amplasate de ruși.

- Razboi in Ucraina, ziua 43. Președintele rus Vladimir Putin a dat prima declarație cu privire la crimele impotriva civililor din Bucha, catalogandu-le drept ”o provocare grosolana și cinica''. Intre timp, SUA au trimis 100 de drone switchblade armatei ucr

- Razboi in Ucraina, ziua 43. Președintele rus Vladimir Putin a dat prima declarație cu privire la crimele impotriva civililor din Bucha, catalogandu-le drept ”o provocare grosolana și cinica''. Intre timp, SUA au trimis 100 de drone switchblade armatei ucr

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele rus Vladimir Putin a denunțat relatarile despre crimele contra civililor din Bucha drept o ''provocare grosolana si cinica'' a autoritaților ucrainene. Este prima reacție a lui Putin in acest caz, care a provocat i

- UPDATE 7 Presedintele american Joe Biden l-a numit luni ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste un ”proces pentru crime de razboi”, dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor militare ruse, transmit Reuters…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parlamentul din Ucraina a votat, cu puțin timp in urma, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Executivul ucrainean a votat, in unanimitate, cu 299 de voturi, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, in jur de…