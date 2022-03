Stiri pe aceeasi tema

- SUA sunt ingrijorate ca China intenționeaza sa asiste in mod direct Rusia cu echipamente militare, a declarat joi ministrul de Externe al SUA Antony Blinken, care a precizat ca președintele american Joe Biden il va amenința vineri pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cu represalii in cazul in care va…

- „Nu voi vorbi despre informații, dar Rusia va plati un preț sever daca va folosi substanțe chimice”, a spus Joe Biden, la CNN.Președintele SUA a anunțat noi sancțiuni impotriva Rusiei. Biden a semnat legea privind comerțul, aprobata de Congres. SUA vor interzice importurile de alcool și fructe de mare…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, vineri, sancțiuni impotriva Rusiei, intre care retragerea clauzei națiunii celei mai favorizate și impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala, informeaza G4Media . Biden a spus ca vor fi interzise importurile de…

- Joe Biden a inceput prin a spune ca armata rusa a declansat un atac brutal asupra Ucrainei fara ca Rusia sa fi fost provocata anterior. „Atacul Rusiei reprezinta un atac premeditat care a fost planificat de luni de zile” „Vladimir Putin a pozitionat 175.000 militari si echipament militar la granitele…

- Președintele american Joe Biden a vorbit despre criza din Ucraina. Casa Alba a pregatit noi sancțiuni „semnificative” impotriva Rusiei.„Anunț prima tranșa de sancțiuni. Guvernul rus nu se va putea imprumuta de pe piețele europene. Vom impune sancțiuni la adresa elitelor.Rusia este gata de atac, sper…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Daca va invada Ucraina atunci Rusia va suferi sancțiuni dure. O spune președintele SUA, Joe Biden. De cealalta parte, Putin s-a vazut recent cu președintele Iranului, Sayyid Ebrahim Raisi. In opinia președintelui SUA, Rusia va invada Ucraina, isna daca „intra in Ucraina, va plati un preț uriaș”. Potrivit…