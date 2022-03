Dezinformarea pare a domni in randul soldațilorruși: pacaliți inițial ca vor merge la „exerciții”, mai nou li s-a spus ca președintele Ucrainei s-a predat și trebuie sa mearga ca trupe de pace in Kiev. „Ni s-a spus ca Zelensky a semnat deja capitularea și trebuie doar sa ajungem la Kiev, sa aparam orașul și apoi sa ne intoarcem”, a declarat marți un soldat rus, capturat in Dikopolov (video). Anterior, alți soldați capturați au declarat ca li s-a spus ca vor participa la manevre ori se vor deplasa ca „trupe de menținere a pacii” pe teritoriul ucrainean. The post Razboi in Ucraina: Soldații ruși,…