Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- In ciuda faptului ca 100 de civili au fost evacuați duminica de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, bombardata continuu de catre ruși, și se indreapta catre orașul Zaporojie, teritoriu care se afla sub controlul guvernului de la Kiev, unul dintre comandanții regimentului Azov, Sviatoslav Palamar,…

- Rusia pregatește asaltul final asupra orașului Mariupol, aflat sub asediu neintrerupt din 5 martie, cand a fost complet incercuit. Statul major al Ucrainei relatase dimineața ca forțele ruse au pornit atacuri asupra fabricii siderurgice Azovstal și a portului.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat ca peste 1.000 de pușcași marini ucraineni s-au predat in orașul-port asediat Mariupol și a cerut forțelor ramase ascunse in combinatul siderurgic Azovstal sa se predea. Nu a existat niciun comentariu din partea oficialilor ucraineni cu privire la declarația facuta…