Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua, iar acum oficialii ucraineni au facut un anunț cu care au luat in surprindere pe toata lumea. Aceștia declara ca rușii au distrus și au jefuit un laborator de la centrala nucleara de la Cernobil.

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…