- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca este nevoie de "timp si de forta pentru a distruge masinaria de razboi" care a venit la noi in aceasta tara si transmite: "inca trebuie sa rezistam. Inca trebuie sa luptam". El adauga ca le repeta mereu prietenilor Ucrainei si partenerilor din…

- Vladimir Putin i-a cerut vineri ministrului apararii, Serghei Soigu, sa-i prezinte un raport cu propuneri de redesfasurari militare la granitele vestice ale Federatiei, ca raspuns la consolidarile NATO in Europa de Est. „In ce priveste intarirea frontierelor noastre vestice, din cauza actiunilor adoptate…

- Ministerul rus al Apararii a admis, miercuri, ca la operatiunile militare impotriva Ucrainei participa si recruti. Declarația a fost facuta la doar o zi dupa ce Vladimir Putin a insistat ca armata rusa a trimis numai militari profesionisti sa lupte in Ucraina, relateaza Reuters.

- Este a saptea zi de razboi in Ucraina, iar blitzkrieg-ul planuit de Vladimir Putin se transform intr-un razboi de uzura. Armata ucraineana si volunatrii civili continua sa rezisrte in fata invadatorilor rusi, in pofida unor ofensive si bombardamente foarte dure in principlaele orase. Astazi unt progrmate…

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.

- Armata ucraineana a aratat, intr-o noua postare pe site-urile de socializare, in ce consta rația alimentara a militarului rus. Se pare ca acestia primesc alimente expirate de acum sapte ani. Intr-o inregistrare video de pe o retea de socializare publicata de armata ucraineana se poate vedea in ce consta…

- Razboi in Ucraina. Rusia a pornit invazia in Ucraina in urma cu cinci zile, dar orasele ucrainene, inclusiv Kievul, rezista. Noptile sunt in special grele, pentru ca bombardamentele se intensifica. Armata invadatoare tinteste infrastructura militara si civila, dar a nimerit si cladiri rezidentiale.…

- A 5-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Armata lui Vladimir Putin continua asediul asupra principalelor orașe din Ucraina. Belarus ii permite Rusiei sa plaseze arme nucleare pe teritoriul sau Belarusul va renunța la statutul sau non-nuclear și neutru, permițand Rusiei sa plaseze arme nucleare pe teritoriul…